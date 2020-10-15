Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

15.10.2020 17:27
Karabük'ten kısa kısa, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Yenice ilçesinde yapılan denetimlere katıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Yenice ilçesinde yapılan denetimlere katıldı.

Vali Gürel, şehir merkezinde yapılan denetimlerde işletme sahiplerine ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Gürel, Yenice Evi ile Doğa ve Hayvan Müzesini gezdi

Vali Fuat Gürel, Yenice Şeker Kanyonu'nda bulunan, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan sağlanan kaynak ile Yenice Kaymakamlığı tarafından restorasyon çalışmaları yapılan Yenice Evi ile Doğa ve Hayvan Müzesinde devam eden çalışmaları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Gürel, Yenice Anaokulu inşaatını inceledi

Vali Fuat Gürel, Okullardan Yarınlara Eğitime Destek Kampanyası kapsamında hayırsever iş insanı Salih Ören tarafından yaptırılan Yenice Anaokulu inşaatında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı yapıldı

Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında Yenice Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından salgın sürecine ilişkin güncel bilgilendirmeler yapıldı.

Vali Gürel'den Kaymakam Erdem'e ziyaret

Vali Fuat Gürel, Yenice Kaymakamı olarak atanan Yasin Erdem'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Şehit ailesinden İl Müdürü Sökmen'e ziyaret

15 Temmuz şehidi Barış Efe'nin annesi Nazife ile kız kardeşi Serpil Efe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen'i ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Sökmen, "Sizler, milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetlersiniz. Canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizin emanetlerini korumak ve her zaman yanlarında olmak bizler için bir onurdur. Şehidimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Zabıta müdürlüğü ekipleri fırınları denetledi

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine şehir genelindeki fırınlarda devam etti.

Öte yandan Karabük Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise haşaratla mücadele kapsamında şehrin değişik bölgelerinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Batı Karadeniz, Fuat Gürel, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

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