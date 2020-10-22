Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Özel İdaresinin Hamzalar'da bulunan ek hizmet binasında yapılan dua etkinliğine katıldı.

Vali Gürel, İl Özel İdare personeline işlerinde kolaylıklar diledi.

Etkinliğe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, genel sekreter yardımcıları, şube müdürleri, AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, memurlar ve işçiler katıldı.

- Vali Gürel, Mevlana İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, Mevlana İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, 8. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi.

Maske, mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulunan Vali Gürel, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek kitap hediye etti.

Ziyarette Gürel'e İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş eşlik etti.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, video konferans sistemi üzerinden Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Gürel, toplantının ana gündem maddesinin, 2020 yılının 3. döneminde Karabük'te gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesi yapmak olduğunu söyledi.

Özbekistanlı bürokrattan KBÜ'ye ziyaret

Özbekistan Namangan Bölgesi Vali Yardımcısı ve Danışmanı Ekmel Kasimov, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörlük makamına vekalet eden Prof. Dr. İzzet Açar ve Karabük Üniversitesi Orta Asya Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun'u ziyaret etti.

Karabük Belediyesinden dikey asansör çalışması

Karabük Belediyesinin Namık Kemal ve Karabük mahallelerindeki dikey asansör çalışmalarında sona yaklaştığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, en kısa sürede çalışmaların tamamlanarak her iki asansörün de vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.