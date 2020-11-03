Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

03.11.2020 17:15
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Karabük'te il genel meclisi kasım ayı toplantısı, meclis başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Karabük'te il genel meclisi kasım ayı toplantısı, meclis başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Konuşmasına İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek başlayan Yıldırım, "İzmir depreminde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. İzmirli hemşehrilerimize ve milletimize meclisimiz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

SAKEM'de kurslar devam ediyor

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) kursların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak devam ettiği bildirildi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda açılan kurslarda, örtü altı sebze yetiştiriciliği, bağlama, cam mozaik ve Almanca eğitimlerinin verildiği belirtildi.

Açıklamada bugün ilk derse başlanan dikiş kursunda ise öğrencilere çeşitli kıyafetlerin dikim tekniklerinin öğretileceği kaydedildi.

Mesleki turizm eğitimi başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl konaklama ve yeme-içme sektörlerinde çalışan kişilere turizm eğitiminin verilmeye başlandığı bildirildi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından Safranbolu'da da düzenlenecek eğitim programı için Safranbolu Belediyesinde kayıtların alınmaya başlandığı belirtildi.

Safranbolu'da menekşe ekimi

Safranbolu Belediyesi, kendi yetiştirdiği 10 bin menekşe çiçeğini, parklara, caddelere, orta refüjlere ve peyzaj alanlarına dikmeye başladı.

Belediye Başkanı Elif Köse, "Kendi yetiştirdiğimiz çiçeklerle, meydanları, parkları, bahçe ve kavşakları, her mevsim değişik türde ve renkte çiçeklerle donatıyoruz. Bu çiçekleri kendi seralarımızda yetiştirmiş olmaktan mutluluk duyuyorum, böylece tarımsal faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, farkındalık yaratmış oluyoruz, kendi kendine yeten bir belediye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı, Safranbolu, Karabük, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika


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