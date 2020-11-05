Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu mahalle ve köy muhtarları, Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Köse, ziyarette yaptığı konuşmada, her fırsatta vatandaşla istişare ederek Safranbolu'daki sorunları çözmeye gayret ettiklerini söyledi.

Muhtarların vatandaşlarla kendileri arasında köprü vazifesi üstlendiğini belirten Köse, muhtarlarla aylık toplantılarla da bir araya gelerek kentin sorunları hakkında konuştuklarını kaydetti.

Safranbolu sokakları dezenfekte edildi

Safranbolu Belediyesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve meydanlar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkanarak dezenfekte edildi.

Safranbolu'da Hayat Boyu Öğrenme toplantısı yapıldı

Safranbolu'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş başkanlığında Hayat Boyu Öğrenme toplantısı yapıldı.

Gümüş, toplantıda yaptığı konuşmada, yirminci yüzyıldan bu yana, dünyanın sosyal, ekonomik ve kültürel olarak çok önemli değişim ve dönüşümler yaşadığını söyledi.

Bu değişimlerin bireylerin hayatları boyunca eğitim almalarını gerekli kıldığını belirten Gümüş, "Bireylerin içinde bulundukları topluma ve bu hızlı değişimlere ayak uydurmaları gerekir." dedi.

KBÜ senatosu Ovacık'ta toplandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) senatosu Ovacık'ta toplandı.

Hasan Denli Kültür Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, rektör yardımcıları ve senato üyeleri katıldı.

Toplantı sonrasında Rektör Polat ve senato üyeleri, Ovacık Kaymakamı Mehmet Ali Atak'ı makamında ziyaret etti.