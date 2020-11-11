Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu, BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Genel Sekreter Altunsu'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Gürel, çalışmalarında başarılar diledi.

"Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) aracılığıyla desteklediği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Eflani Belediyesi'nin başvuru sahibi olduğu "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi destek sözleşmesi, BAKKA Genel Sekreteri Lütfi Altunsu ve Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul tarafından BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel nezaretinde imzalandı.

Safranbolu'da 30 bin lavanta fidanı toprakla buluşturuldu

Safranbolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 30 bin lavanta fidanı toprakla buluşturuldu.

Beştepeler mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Mehmet Türköz, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Hasan Başkök, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, il genel meclis üyeleri Mustafa Ünal ve Nuri Kırımlı ile siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Türköz, alanda 100 bine yakın kızılcık, kuşburnu, alıç, biberiye, salep, dağ muşmulası, hünnap ve birçok bitkiyi toprakla buluşturduklarını söyledi.

Safranbolu'da parklar yenileniyor

Safranbolu Belediyesi ilçedeki parkları yeniliyor.

İlçede bulunan 59 parkın bakım ve onarımını gerçekleştiren Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda açılan ve zaman içerisinde bakım gereken parklarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

"Güven Kıraç ve Erkan Can Karavanda" KBÜ'de

"Erkan Can ve Güven Kıraç Karavanda" programının çekimleri için Safranbolu'ya gelen ekip, Karabük Üniversitesi kampüsünde Nostaljik Açık Hava Araç Müzesini ziyaret etti.