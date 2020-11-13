Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, uzaktan eğitime devam eden öğrencileri evlerinde ziyaret ederek tablet hediye etti.

Evlerinde ziyaret ettiği öğrencilerle yakından ilgilenerek tablet, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler veren Gürel, öğrencilere çok çalışıp kendilerini geleceğe en güzel şekilde hazırlamaları yönünde tavsiyelerde bulunarak tatilde bolca kitap okumalarını istedi.

Safranbolu Belediyesinin ahşap atölyesiyle yüzde 60 tasarruf sağlandı

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ahşap atölyesinde düşük maliyetlerle imal edilen ürünler, usta ellerden çıkıyor ve Safranboluların hizmetine sunuluyor.

Ahşap atölyesinde büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları gibi ahşap ürünler düşük maliyetle imal ediliyor.

Ahşap atölyesinde imal edilen ürünlerle yüzde 60 tasarruf sağlandığı bildirildi.

Safranbolu Belediyesi maske dağıttı

Safranbolu Belediyesi ekipleri her hafta cuma günü farklı bir cami önünde vatandaşlara simit ikramı ve maske dağıtımı yapıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Emek Mahallesi Paşapınarı Siteler Camisi'nde bir hayırseverin aldığı simitleri vatandaşlara ikram etti.