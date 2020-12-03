Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve Belediye Başkanı Elif Köse, perşembe pazarını ziyaret ederek esnafa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen, sohbet ederek, maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Türköz ve Başkan Köse, salgına karşı tedbirlerin önemine değinilerek herkesin bu sorumluluğu bilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Türköz kurallara aykırı davranışlarda bulunanların ilgili yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını da hatırlattı.

Safranbolu'da klorlama ve su analiz çalışmaları

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, kent sularında klorlama ve su analiz çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin ilçe genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarının yanı sıra eskiyen boruları değiştirerek su kesintilerinin önüne geçmeye çalıştığı belirtildi.

Kampanya ile belediyeye itfaiye aracı alındı

Yenice Belediyesi, yeni bir itfaiye aracı almak için başlattığı kampanya ile üçüncü itfaiye aracına kavuştu.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı tarafından başlatılan "Haydi bir kıvılcım da sen söndür, hep birlikte el ele itfaiyemizi hep birlikte alalım." kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla ilçeye yeni itfaiye aracı alındı.