Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ile uzaktan eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Gürel, ziyarette öğrencilerin dersleri ve sağlık durumları hakkında ailelerinden bilgi aldı.

Öğrencilere tablet, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler veren Gürel, yakından ilgilenerek bir süre sohbet ettiği öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Safranbolu Belediyesinden Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilere sıcak yemek

Safranbolu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için günlük 2 öğün sıcak yemek desteğine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, HES kodunu bildiren, test sonucu pozitif olan vatandaşların bu uygulamadan 10 gün boyunca yararlanabileceği bildirildi.