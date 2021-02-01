Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

01.02.2021 16:57
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Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Şefkat Eli Projesi kapsamında desteklenen aileler ve çocuklarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı organizasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Keltepe Kayak Merkezi'nde misafir etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Şefkat Eli Projesi kapsamında desteklenen aileler ve çocuklarını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı organizasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Keltepe Kayak Merkezi'nde misafir etti.

Kızaklarla kayarak kartopu oynayan ve telesiyeje binen çocuklar aileleri ile doyasıya eğlendi.

Gürel, yaptığı açıklamada, devletin sıcak ve şefkatli elini çocuklara ve vatandaşlara hissettirmeye devam edeceklerini söyledi.

Karabük İl Genel Meclisi toplandı

Karabük'te İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısı, meclis başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Yıldırım, açılış konuşmasında, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı.

Karabük İl Genel Meclisi üyeleri ile İl Özel İdaresinin karar organı olarak yapılan hizmetlerin takipçisi olduklarını belirten Yıldırım, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak yer ve güzergahlar belirlendi

İl merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak yer ve güzergahların belirlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılacak yer ve güzergahların belirlenmesi amacıyla 26 Ocak'ta vali yardımcısı başkanlığında, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımları ile Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, mevcut toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahının oy birliği ile kabul edildiği belirtildi.

Karabük'te geçen yıl okul ve pansiyon yapıları için 42 milyon 346 bin 311 lira

Karabük'te geçen yıl okul ve pansiyon yapıları için 42 milyon 346 bin 311 lira, onarım çalışmalarında ise 3 milyon 988 bin 632 lira harcanarak 63 okulun bakım ve onarımının gerçekleştirildiği bildirildi.

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalar kapsamında okulların ihtiyacına göre inşaat, elektrik ve tefriş işlerinin tamamlanarak hazır hale getirildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu ışığında tekli eğitime geçişin öncelikli hedeflerinden birisi olduğunu ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlarda çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Karabük eğitim ailesi adına ilimizin eğitimine destek veren Bakanlığımız başta olmak üzere Valimiz Fuat Gürel'e, milletvekillerimiz Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'e, Belediye Başkanımız Rafet Vergili'ye, hayırsever iş insanlarımıza ve eğitim adına katkıda bulunan herkese teşekkür ederim."

Hasan Yıldırım, Meclis Başkanı, Kayak Merkezi, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika


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