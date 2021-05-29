Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanlığında, Yerel Yönetimler Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve AK Parti Karabük Teşkilatı yerel yönetimler başkanları katıldı.

Batı Karadeniz Yerel Yönetimler Sorumlusu olan Selim Yağcı, "Tüm teşkilat mensubu kardeşlerime bu zorlu süreçte parti çalışmalarına özveriyle devam ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Şehirlerin medeniyetin aynası olduğunu ifade eden Yağcı, "Yolumuz uzun, her alanda yapmamız gereken çok iş var. Yerel yönetimlerimizin bu ülkeye katacağı dinamizm, pek çok sorunun kendiliğinden çözülmesini ve kalkınma programımızın yeni bir ivme kazanmasını beraberinde getirecektir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda teşkilat çalışmaları, Karabük'e yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Karabük Üniversitesi 14 yaşında

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, üniversitenin kuruluşunun 14. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Polat mesajında, 2007 yılında kurulan ve 10 bini uluslararası olmak üzere toplam 52 bin öğrencisi bulunan üniversitenin dünyanın en prestijli üniversite derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE) 2021 dünya sıralamalarında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasında yer aldığı belirtti.

Üniversitenin büyümesi ve gelişimi için katkı sağlayanlara teşekkür eden Polat, "Karabük Üniversitesinin kuruluşunun 14. yıldönümü ile İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.