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Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

02.06.2021 18:05
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile sahibinden.com iş birliğinde gayrimenkul danışmanlarına yönelik ücretsiz eğitimlerin başlayacağı bildirildi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile sahibinden.com iş birliğinde gayrimenkul danışmanlarına yönelik ücretsiz eğitimlerin başlayacağı bildirildi.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, 7 Haziran'da başlayacak eğitimlerin üç çevrim içi sınıf olarak planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTSO Genel Sekreteri Cem Biçen, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığının yayımladığı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında gayrimenkul danışmanlarına 100 saatlik eğitim şartı getirilmişti. Söz konusu şartın sağlanabilmesi için odalardan alınan talepler doğrultusunda, taşınmaz ticareti ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden üyelerimiz için TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve sahibinden.com iş birliğinde tasarlanan eğitimler, 7 Haziran'da başlayacak. Ücretsiz gerçekleşecek bu önemli eğitimlere ilgili üyelerimizin katılmasını bekliyoruz."

Safranbolu'da zabıta memuru ve itfaiye eri sınavları yapıldı

Safranbolu Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere zabıta memuru ve itfaiye eri sınavlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan sözlü sınavların ardından, Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu ve İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası önünde uygulamalı sınav yapıldı.

Zabıta memurluğu için 9, itfaiye erliği için 16 aday, fiziki yeterlilik parkurlarını tamamlamak için ter döktü.

Safranbolu'da "eve dönüş" sanal resim sergisi, sanatseverlerle buluştu

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Batur Çay'ın "eve dönüş" isimli 8. kişisel sanal resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Karabük Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, 16 eserin yer aldığı serginin 4 Temmuz'a kadar Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin sanal sergi salonunda gezilebileceği kaydedildi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Gayrimenkul, Ticaret, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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