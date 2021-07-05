Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Sym'de Spor Salonu ve Kütüphane Hizmete Girdi - Son Dakika

Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Sosyal Yaşam Merkezinin alt katı spor salonu olarak düzenlenerek, çocuklara ve kadınlara özel spor kursları başladı. Ayrıca üst katta da bir alan kütüphane olarak hizmete girdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker; "Bugün burada Kayabaşı Mahallesi Yaylacık Sosyal Yaşam Merkezimizin bir katını büyüklerin ve çocukların kullanabileceği, spor dalında her şeyin yer aldığı spor salonu yaptık. Yeter ki vatandaşlarımız gelip kullansınlar. Öğretici öğretmenlerimiz var. Biz de çocuklara ve vatandaşlarımıza bu konuda ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz. İki katlı olan bu Sosyal Yaşam Merkezimizin bir katında da kütüphane hizmete koyduk. Kütüphanemizde çocuklara ve büyüklere yönelik kitaplar yer alırken birbirinden farklı geliştirici akıl zeka kutu oyunlarına da yer verdik. Bunlara ilaveten lise son sınıf öğrencilerimiz için test kitaplarına kütüphanemizde yer veriyoruz. İnşallah vatandaşlarımızda bu faaliyetlerden yararlanır. Teşekkür ederim" dedi.

Kullandığınız browser video görüntülemeyi desteklemiyor. Kayabaşı Mahallesi Yaylacık SYM'de Spor Salonu ve Kütüphane Hizmete Girdi