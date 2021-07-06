Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2 Ligi'nde mücadele eden ve 1. Lig'e çıkmak için terfi müsabakaları oynayacak olan Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kentten uğurlandı.

Safranbolu ilçesindeki bir restoranda düzenlenen uğurlama törenine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kulüp Başkanı Erdoğan Gökçe, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, iş insanı Pehlivan Baylan, Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı aynı zamanda takımın oyuncusu Muhittin Yılmaz, iş insanı ve takımın oyuncusu Ziya Yalçın, teknik heyet ve oyuncular katıldı.

Karabük'ten 5 şirket, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Karabük'ten 5 şirketin, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), "İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" arasında yer aldığını bildirdi.

Şirktekileri tebrik eden Mescier, yaptığı açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren Boskay Metal San ve Ticaret Limited Şirketi 100. sırada, Çelsantaş Çelik Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 167. sırada, Marzinc Marmara Geri Kazanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 338. sırada, Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. 344. sırada, Çelikoğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited. Şirketi. 412. sırada yer almıştır. Listede yer alan firmalar ile gurur ve onur duyduk." dedi.