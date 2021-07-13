Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Karabük'e gönderilen temiz su tankeri ve kombine aracı törenle hizmete girdi.

İl Özel İdaresi Hamzalar Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kaymakamlar, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve personel katıldı.

Temiz su tankeri ve kombine aracı, Vali Gürel ve protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle hizmete alındı.

AK Parti'lilerden esnaf ziyareti

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve partililerle esnaf ziyaretinde bulundu.

Gazi Paşa ve Fevzi Çakmak caddelerinde iş yerlerini gezen heyet, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Saadet Partisi İl Başkanı Çebi'den ziyaret

Saadet Partisi İl Başkanı Muhsin Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'ü ziyaret etti.

Ziyarette, çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.

Safranbolu'da kadın üreticilere ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kadın Üreticiler Pazarı'nı ziyaret etti.

Köse, yaptığı konuşmada, pazarın yoğun ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Kadınlarımız bir şeyler üretiyor ancak ürünlerini pazarlayacak alan bulamıyorlar. Herkesin dükkan açma ya da pazar yerinde yer bulma şansı olmadığı için üreten kadınlara her hafta cumartesi günü Perşembe Pazarı'nın olduğu bölümde yer verdik." ifadelerini kullandı.