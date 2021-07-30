Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'te İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan stantta vatandaşların farkındalığı artırmak amacıyla broşürler dağıtıldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, AA muhabirine, insan ticaretinin insanlık onuruna karşı işlenmiş ağır bir suç olduğunu söyledi.

İnsan ticaretine yönelik farkındalık günü kapsamında bugün her ilde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini belirten Dorkaç, "İnsan onurunun yaşatılması adına bugün insan ticaretine karşı hep birlikte 'dur' demeliyiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir geleneğin temsilcileri olarak bu alanda da çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla devam ettireceğiz. Bir insanın kurtuluşu, tüm insanlığın kurtuluşudur. Çevrenizde insan ticareti mağduru olduğundan şüphelendiğiniz, mağduriyetine tanık olduğunuz kişiler varsa ALO 157'yi arayarak bir insanın hayatına dokunabilir, umut olabilirsiniz." diye konuştu.

İl göç uzmanı Yasemin İşcan Erdoğan da bugün dünyada silah ve uyuşturucu kaçakçılığından sonra insan ticaretinin üçüncü sırada geldiğini dile getirdi.

İnsan ticaretiyle mücadelede kadınların ve kız çocuklarının en hassas grupları oluşturduğunu anlatan Erdoğan, Karabük'te vatandaşların toplumsal duyarlılık konusunda bilinçli olduğunu vurguladı.

Sosyal yaşam merkezi temeli atıldı

Karabük Belediyesi sosyal yaşam merkezlerinin 25.'sinin temeli 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, temel atma törenine, Vali Vekili Ahmet Karatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesud Yılmaz, MHP İl Başkanvekili Cenk Gedikoğlu, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, Belediye İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Hüseyin Doğan, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 12 yıldır şehrin eksiklerini gidermek için mücadele ettiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Köse, Şahbay Deresi'nde incelemelerde bulundu

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geçen aylarda yapımına başlanan ve kısa sürede sonlandırılma aşamasına gelen Şahbay Deresi yol genişletme çalışmasını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.