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Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

09.08.2021 17:31
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Karabük'ün Eflani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında esnaf denetimlerinin haftanın 7 günü aralıksız devam edeceği belirtildi.
Vaka sayılarındaki artış nedeniyle daha dikkatli olunması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Düğün, nişan, mevlit gibi organizasyonların kesinlikle kapalı alanlarda yapılmaması, taziye ya da ev ziyaretleri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetlere ara verilmesi gerekmektedir.
İlçe Emniyet Amirliği personeli, Eflani Esnaf Odası yetkilileri ve Candaroğulları Mahallesi muhtarı tarafından esnaf denetim komisyonu olarak lokanta, restoran, çay bahçesi, kahvehaneler, pazar yeri esnafı gezilip temizlik, maske, mesafe, HES kodu uygulaması, 14 kural gibi dikkat edilmesi gereken noktalarda esnafa gerekli bilgiler verilip uyarılarda bulunuldu."
Safranbolu
Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin Tarihi Çarşı'da belirlenen noktalarda 1/1000'lik plandan 1/500'lük plana geçiş uygulamasına geçiş projesi ile OWHC (Organization of World Heritage Cities) tarafından her 2 yılda bir düzenlenen Jean Paul L'allier Yarışması'nda yer aldığı bildirildi.
Açıklamada, Safranbolu Belediyesinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde kayıtlı bir OWHC üyesi şehrin sınırları içinde yer alan kentsel topluluk veya mülkün korunması, geliştirilmesi veya iyi yönetimi ile ilgili bir projeyi, programı veya politikayı vurgulayan yarışmaya Tarihi Çarşı bölgesinde gerçekleştirilecek proje ile katıldığı belirtildi.

Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa

Hisarcık, Karabük, Eflani, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika


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