Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Belediyesine personel alımı için başvurular tamamlandı.

Karabük Belediyesi, farklı pozisyonlarda çalıştırılmak üzere alacağı 26 personel alımı için 3 bin 705 kişinin, 45 temizlik personeli için ise 76 kişinin başvuru yaptığını bildirdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ustalık isteyen işlerde mesleki yeterlilik belgesi olanları uygulamalı sınava tabi tutacaklarını, geri kalanları kurayla belirleyeceklerini kaydetti.

Vergili 12 yıllık çalışmalarını anlattı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, görevde olduğu 12 yıllık sürede yaptığı çalışmaları anlattı.

Vergili, devam eden çalışmaları hakkında da Karabüklülere bilgi verdi.

Safranbolu'da okul bahçeleri yıkanıyor

Safranbolu Belediyesi, ilçedeki okul bahçelerinde temizlik ve yıkama çalışması başlattı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geleceğin teminatı çocukların her şeyden önce geldiğini belirterek, "Malumunuz okullarımız uzun süredir kapalı. Bu nedenle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından çöp konteynerlerinden oyun alanlarına kadar tüm bahçe dezenfekte edilerek, yıkama yapılıyor. Evlatlarımızın başarılarına kaldıkları yerden devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Safranbolu Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.