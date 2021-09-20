Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Karabük Kız Yurdu Müdürü Zeynep Kaymaz ile Erkek Yurdu Müdürü Emre Dönmez'i makamında kabul etti.

TDV kız ve erkek yurtlarının kapasitesi ve sunulan hizmetler hakkında yurt müdürlerinden bilgiler alan Gürel, nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

5000 Evler Spor Kulübü yönetim kurulundan Gürel'e ziyaret

Vali Gürel, 5000 Evler Spor Kulübü Başkanı Metin Güney, As Başkan Nuri Payal, Basın ve Futbol Şube Sorumlusu İbrahim Harmanbaşı, Genel Sekreter Erkut Öztekin ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette 5000 Evler Spor Kulübünün faaliyetleri ve kulübün lisanslı futbolcu sayısı hakkında bilgiler veren Kulüp Başkanı Güney, günün anısına Gürel'e kulüp forması takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gürel, nazik ziyaretleri için Güney ve beraberindeki heyete teşekkür ederek başarılar diledi.

Vali Gürel'in eşinden dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursuna ziyaret

Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Gürel, Karabük İŞKUR, Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğinde, Karabük Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve El Emeği Kadın Girişimciler Kooperatifi (ELEK) binalarında gerçekleştirilen kurslara ziyarette bulundu.

Kurs ile ilgili eğitici Mehtap Çetinkaya'dan bilgiler alan Gürel, kadınların üretim hayatının her anında yer alması gerektiğini belirterek, "Kadınlarımız İŞKUR ve diğer kurumlarımız tarafından açılan ve bu güzel örnekte olduğu gibi sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği kurslara katılarak zamanlarını bir şey üretme, öğrenme ile geçirmeleri oldukça önemli, bu hem kişisel tatmin duygusunu geliştirir hem de maddi bir kaynak yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Gürel'e, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu, KADEM Karabük Şube Başkanı Hatice İpek ve ELEK Başkanı Sabahat Güven eşlik etti.