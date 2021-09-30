Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'te Üniversite Barınma ve Güvenlik Tedbirleri Toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu Çiçekler Evi'nde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Tuncay Caferoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından ildeki kamu ve özel yurt sayısı ile kapasiteleri başta olmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında alınan salgın tedbirleri hakkında sunum gerçekleştirildi.

Ayrıca toplantıda, öğrencilerin konaklama, ulaşım konuları başta olmak üzere üniversitede huzurlu ve başarılı bir akademik eğitim hizmeti verilebilmesi için alınan güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı.

Soğuksu Mahallesi'ndeki 1004 kişilik yurt binası Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildi

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Soğuksu Mahallesi'ndeki 1004 kişilik öğrenci yurdunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildiğini bildirdi.

Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığında yaptıkları görüşmeler sonucunda yurt binasının TOKİ tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis işlemlerinin başlatıldığını, Soğuksu yurt binasının önünde düzenledikleri basın toplantısında söylediklerini hatırlattı.

Soğuksu Mahallesi'ndeki 1004 kişilik öğrenci yurdunun bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildiğini belirten Altınöz, "Sözlerimizin arkasındayız. Karabük'te hiçbir yatırım heba olmaz. Devletimizin parası ve çalışması boşa gitmez. Karabük'ümüze hayırlı olsun. Binamız yurt binası olmasının yanı sıra alt katları da gençlik merkezi olarak projelendirilip hem öğrencilerimizin hem de hemşerilerimizin kullanımına sunulacaktır." ifadelerini kullandı.