Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'te "Safranbolu Turizm Çalıştayı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu turizminin gelişmesi amacıyla ilçedeki bir otelde düzenlenen çalıştayda, tanıtım ve pazarlamayla ilgili yapılması gerekenler tartışıldı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin de sunum gerçekleştirdi.

Çalıştaya Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Çınar, Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Nuray Türker, kurum müdürleri, Safranbolu turizm sektörü paydaşları, lokum, kolonya üreticileri, restoran, otel ve konak işletmecileri, tur operatörleri, rehberler, tarihi zanaatkarlar, turizm bağlantılı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

KBÜ'lü öğretim üyeleri "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğretim üyeleri, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Stanford Üniversitesi bilim insanlarından oluşan araştırma ekibi tarafından, 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanları arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 190 bin bilim insanının yer aldığı liste yayımlandı.

Türkiye'deki üniversitelerden 1150 bilim insanının bulunduğu listede, KBÜ'den 7 akademisyen yer aldı.

İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, elektrik, doğal gaz ve baca temizliğine ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğal gaz menfezi bulunan bölümlerin kapatılmaması, gaz ve duman algılama sistemleri takılması, elektrik tesisatlarının günün şartlarına göre yeniletilmesi, bacaların standartlara uygun yaptırılması, araçların yangın söndürme hidrantlarının yanına ve itfaiye araçlarının geçişini engelleyecek şekilde park edilmemesi, soba, doğal gaz bacaları ve iş yeri davlumbazlarının muhakkak temizlettirilmesi ve yangın ihbarının zamanında ve doğru verilmesi gerekmektedir."