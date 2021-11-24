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Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Karabük'ten kısa kısa

24.11.2021 18:00
Karabük'ten kısa kısa

Karabük İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz'ın vefat eden annesi toprağa verildi.

Karabük İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz'ın vefat eden annesi toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybeden Emine Yatmaz için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yatmaz'ın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Beşbinevler Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Yatmaz'ın ailesinin yanı sıra Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Jandarmadan öğrencilere ziyaret

Karabük İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumayanı köyünde öğrencileri ziyaret etti.

"Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında yapılan ziyarette, öğrencilere okul ve çevresinde nasıl hareket etmeleri (metruk binalar, yabancı kişiler, yabancı araçlar, jandarmanın telefon numarası, emniyet kemeri ve önemi, araçta yolcu olarak hareket tarzları) konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca öğrencilere, boyama kitabı ve Jandarma Çocuk Dergisi verildi.

Mobil Trafik Eğitim Tırı Karabük'te

Türkiye genelinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalıklarını geliştirmek amacıyla yola çıkan Mobil Trafik Eğitim Tırı, Karabük'e geldi.

Kent Meydanı'nda konumlanan Mobil Trafik Eğitim Tırında, akülü araçlar kullanılarak, trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış biçimleri konularında iki gün eğitim verilecek.

Karabük'te emniyet kemeri denetimi

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen emniyet kemeri uygulaması Karabük'te de yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında durdukları sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa
Karabük'ten kısa kısa

Halkla İlişkiler, Jandarma, Karabük, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika


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