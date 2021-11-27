Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, ek hastane binası yapımı için yer tesliminin yapıldığını bildirdi.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, Beşbinevler Mahallesi'ne yapılacak ek hastane binasının kent için çok önemli olduğu vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Revize tasarımı yapılan ek hastane binası, öncelikle fizik tedavi ve rehabilitasyon ile psikiyatri poliklinik ve yataklı servis hizmetleri laboratuvar, görüntüleme merkezi (bilgisayarlı tomografi, röntgen, USG) bunun yanı sıra acil servis ve diğer branşlardaki poliklinik hizmetlerini (15 poliklinik) içeren 76 yatak kapasitesi olacak şekilde projelendirilecek.

Bu önemli yatırımın Karabük'ümüze tekrar hayırlı olmasını diliyor, ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, emek veren tüm bakanlık yetkililerimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz."

KBÜ'de geleceğin doktorları mesleğe ilk adımlarını attı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi tarafından "Beyaz Önlük Giyme Töreni" yapıldı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda yapılan törende, 2020-2021 akademik yılında tıp fakültesine yerleşen 150 öğrenci beyaz önlüklerini giydi.

Törene, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Melih Sunay, Safranbolu Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok Atmaca, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sedat Özdemir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Başkan Köse, emekli öğretmenlerle fidan dikti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünce emekli öğretmenler için organize edilen fidan dikme etkinliğine katıldı.

Köse, İşletme Müdürü Sema Altunay'ın ev sahipliğinde Safranbolu Tıbbi Aromatik Bitki Şehri bölgesinde gerçekleşen etkinlikte, emekli öğretmenlerle fidan dikti.

Etkinliğe, Safranbolu Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Hüseyin Akyol, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda emekli öğretmen katıldı.