Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Karabük'ten kısa kısa

01.03.2022 17:42
Karabük'ten kısa kısa

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ve personeli, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ve personeli, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Gürel, deprem ve afetler konusunda toplumsal farkındalığın önemine işaret ederek, hafta boyu yapılacak etkinliklerin vatandaşlara afet bilinci ve duyarlılığı kazandırmasını temenni etti.

Erbay da vatandaşların deprem ve afetler konusunda farkındalığının artırılmasını sağlamak amacıyla çalışma ve eğitim faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.

Karabük İl Genel Meclisi mart ayı toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi mart ayı toplantısı, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Sözen, KÖYDES ve İl Özel İdaresi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle son buldu.

Safranbolu'daki Halk Masası'nda 6 bin 875 talep çözüldü

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla oluşturulan Halk Masası'na gelen 7 bin 456 talepten 6 bin 875'i çözüme kavuşturuldu.

Başvuru süreçleri devam eden talepler ise en kısa sürede sonuçlanarak talep sahibine geri dönüş yapılıyor.

Belediye hizmet binası, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı ve Barış Mahallesi'nde 3 Halk Masası'nın Safranboluluların hizmetinde olduğunu bildiren Köse, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaş odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Halk Masası, müdürlüklerimiz ile vatandaşlarımızın arasında önemli köprü görevini yerine getirmekte." ifadesini kullandı.

Halk Masası'nda ayrıca isteyen vatandaşların kitap okuyabildiğini, kayıt yaptırarak evine götürebildiğini aktaran Köse, "Yine halk otobüslerimizde kullanılan Kent Kart Sistemi için de 3 bin 610 kart basımı yapılarak vatandaşlarımıza teslim edildi." bilgisini paylaştı.

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Deprem Haftası, Karabük, AFAD, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika


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