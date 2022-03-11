Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Karabük'ten kısa kısa

11.03.2022 17:33
Karabük'ten kısa kısa

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu'da Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretimine devam eden Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nin 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren Fen Lisesi'ne dönüştürüldüğünü bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu'da Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretimine devam eden Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nin 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren Fen Lisesi'ne dönüştürüldüğünü bildirdi.

Milletvekilleri Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, toplamda 16 derslik ve 160 öğrenci kapasiteli pansiyonu bulunan okulun 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi olarak eğitim öğretime devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Safranbolu ilçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, konu ile ilgili desteklerini esirgemeyen başta Sayın Bakanımız Mahmut Özer'e ve tüm bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kadınlara "En İyi Narkotik Polisi; Anne" eğitimi

Karabük'te kadınlara "En İyi Narkotik Polisi; Anne" eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi kapsamında, Arıcak köyünde faaliyet gösteren bir tekstil firmasında çalışan 75 anne ve anne adayının katılımıyla bilgilendirme faaliyeti yaptı.

Bilgilendirme faaliyetine katılan kişilerin cep telefonlarına Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması indirildi.

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Fatih Sultan Mehmet, Cumhur Ünal, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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