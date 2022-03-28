Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'ten kısa kısa

28.03.2022 16:12
Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te meslek lisesi öğrencilerinin atık ahşaplardan yaptığı köpek kulübeleri, kentin farklı noktalarına konuldu.

Karabük'te meslek lisesi öğrencilerinin atık ahşaplardan yaptığı köpek kulübeleri, kentin farklı noktalarına konuldu.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sokak hayvanlarına sıcak yuva kazandırmak için atık ahşaplardan kulübe hazırladı.

Öğrenciler, köpek kulübelerini İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle şehrin farklı yerlerine bıraktı.

Türk Kızılay Karabük Şubesinin yeni başkanı Yavaşçı oldu

Türk Kızılay Karabük Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Cemalettin Yavaşçı seçildi.

Karabük Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda tek listeyle yapılan kongrede konuşan Yavaşçı, Dursun Yeşiloğlu'ndan devraldığı bayrağı layıkıyla taşımak için elinden geleni yapacağını belirtti.

Genel kurula AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de katıldı.

Ramazan pidesi 5 liradan satılacak

Karabük Lokantacılar, Pastaneciler, Fırıncılar, Otelleciler ve Bakkallar Odası Başkanı Fikret Arslan, 300 gram sade ramazan pidesinin 5, susamlı yumurtalı pidenin ise 6,5 liraya tezgahlarda yerini alacağını bildirdi.

YORUMLAR
500
Okulun çatısından çıkan atık ahşaplar satranç sehpası oldu Okulun çatısından çıkan atık ahşaplar satranç sehpası oldu

Toplum Destekli Polislik, Anadolu Lisesi, Karabük, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:13:32. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement