Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Karabük'ten kısa kısa

31.03.2022 17:07
Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde turizm çalıştayı yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde turizm çalıştayı yapıldı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, STK temsilcileri, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri ile panelistler katıldı.

Gürel, etkinlikte, Safranbolu başta olmak üzere kent genelinde turizmle ilgili yapılan ve planlanan çalışmaları anlattı.

Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğundan konser

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ile Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu konser verdi.

100. Yıl Kültür Merkezi'nde verilen konserde topluluk, sergiledikleri performansla ayakta alkışlandı.

Konsere, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Vali Yardımcıları Hüseyin Demirbaş, Meral Demirbaş, Muhammet Enes Akın, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve eşi Aysel Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş ve eşi Devrim Gümüş, kurum müdürleri ve eşleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kitap okuma etkinliği yapıldı

Karabük'te Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında "81 İlde Kitap Okuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Şehir Parkı'ndaki etkinliğe Vali Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, KARDEMİR yetkilileri, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, Gençlik Merkezi gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Safranbolu ilçesinde de "Kütüphane Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bazı öğrenciler okul bahçelerinde okuma etkinliği yaptı, bazıları da "oku" yazılı koreografi yaptı.

Ayrıca, 58. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında Vali Gürel'in eşi tarafından bebek kütüphanesi olan Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde çocuklara masal okundu.

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TÜRKODER, pandemi dönemindeki popülerliğini artırarak sürdürmek istiyor TÜRKODER, pandemi dönemindeki popülerliğini artırarak sürdürmek istiyor Safranbolu Turizm Çalıştayı başladı Safranbolu Turizm Çalıştayı başladı

Türk Dünyası, Safranbolu, Karabük, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika


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