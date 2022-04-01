Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümü kutlamaları kapsamında sahne aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte topluluk, Yusuf Kayya yönetiminde ilahiler seslendirdi.

Etkinliğe, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Genel Meclis Toplantısı yapıldı

Karabük'te İl Genel Meclis Toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclisi Salonu'ndaki toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, tam kadro sahaya indiklerini ve yeni bir çalışma sezonuna başladıklarını söyledi.

Safranbolu'daki cam seyir terasının bir milyon liranın üzerinde bir yatırımla yenileneceğini belirten Sözen, "Bölgemizin gözde turizm merkezini yenilenmiş yüzüyle turizm sezonunda tekrar hizmete açacağız. Bölgemizin turizm potansiyeli yüksek merkezi için önemli bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Kitap okuma etkinliği düzenledi

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları teşkilatı, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Kent Meydanı'nda kitap okuma etkinliği düzenledi.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, yaptığı açıklamada, kütüphanelerin toplumların ortak hafızası olduğunu belirtti.

Bilgiye ulaşmanın en güvenilir yolunun kitap okumaktan geçtiğine işaret eden Öksüzoğlu, "Dünyada bilgiye sahip olmak, her alanda en ileri seviyedeki toplumların ortak özelliğidir. Okuma alışkanlığı kazanma noktasında kütüphaneler önemli bir konumda. Herkes kitap okusun ve kütüphaneye üye olsun." ifadelerini kullandı.