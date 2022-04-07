Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5000 Evler ek binası inşaat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Karabük'ün sağlık alanında önemli yatırıma ve hizmete kavuştuğu bildirildi.

5000 Evler ek hastane binasının tamamlanmasıyla kentin büyük ihtiyacının karşılanmış olacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastane inşaatında altyapı ve güçlendirme çalışmaları dahil, mahallere ait duvarların örülmesi, yangın tesisatı ve havalandırma tesisatı çalışmalarında mimar, mühendis ve işçileri içeren 100'e yakın çalışan görev yapmakta olup çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. 25 Kasım 2021'de yer teslimini gerçekleştirdiğimiz 5000 Evler ek hastane binası projesi, öncelikle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Psikiyatri poliklinik ve yataklı servis hizmetleri, laboratuvar, görüntüleme merkezi (bilgisayarlı tomografi, röntgen, USG) ve bunun yanı sıra acil servis ve diğer branşlardaki poliklinik hizmetlerini (15 poliklinik) içeren 76 yatak kapasitesi olacak şekilde projelendirilmiştir."

AK Parti'den "İftara 5 Kala" uygulaması

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları üyelerince "İftara 5 Kala" sloganıyla iftar saatinde evine yetişemeyenlere hazırlanan kumanyalardan ikram edildi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi Esin Kübra Polat, projenin iftar için evine yetişemeyen, yolda, trafikte olan vatandaşlara yönelik olduğunu söyledi.

Polat, "Gençlik Kolları olarak her yıl yapmış olduğumuz etkinliği bu yıl da sürdürdük. İşinden, yolda olmasından dolayı iftara geç kalan vatandaşlarımıza çubuk kraker, kek, hurma ve su ikramında bulunarak ramazanın bereketini paylaştık. Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin." dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik de ramazan ayında yardımlaşma ve paylaşma konularındaki hassasiyetin daha da arttığını belirtti.