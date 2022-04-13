Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Karabük'ten kısa kısa

13.04.2022 12:53
Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel, Başkent EDAŞ ve Enerjisa Karabük İl Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Başkent EDAŞ ve Enerjisa Karabük İl Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Enerjisa Kuzey Bölge Yöneticisi Turgay Dombaycı ve Başkent EDAŞ Karabük Operasyon Müdürü İbrahim Turan, bir sunum yaparak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Vali Gürel, halk günü toplantısı yaptı, şehit aileleri ve gazilere iftar verdi.

Belediyelerden ramazan etkinlikleri

Karabük Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak her akşam ayrı bir mahallede ramazan etkinlikleri düzenliyor.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, eski ramazanları anımsatan etkinliklerin her gün ayrı bir mahallede yapıldığını, ramazan bitene kadar da devam edeceğini ifade etti.

Safranbolu Belediyesi de çocuklara yönelik ramazan etkinliklerine her akşam ayrı bir mahallede devam ediyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, "Benim en çok önemsediğim kesimlerden biri de çocuklar. Onların yüzündeki bir tebessüm, dünyaya bedel. Bu mübarek ayda, onları da sevindirmek istedik. 9 Nisan'da başlattığımız ve 24 Nisan'a kadar her akşam ayrı mahallede yapılacak ramazan çocuk etkinliklerine katılımın yoğun olması, bizleri memnun etti." ifadelerini kullandı.

Safranbolu'da yol bakım çalışmaları

Safranbolu Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde asfalt yama, parke ve karo taş tamiri, bozulan kaldırımlarda onarım çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Elif Köse, belediyenin yaz döneminde tüm ekipleriyle verimli çalışmalar gerçekleştireceğine inandığını belirtti.

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Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu Vali Gürel, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Safranbolu, Enerjisa, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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