Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika
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Karabük'ten kısa kısa

20.04.2022 13:51
Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2022 yılı 1'inci Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında, Valiliği Büyük Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AK Parti'den iftar ve sahur programları

AK Parti Karabük İl Teşkilatları iftar ve sahur programları düzenliyor.

AK Parti teşkilatları, ilk olarak MHP Karabük teşkilatları ile iftar programı gerçekleştirdi.

İftara, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Yortan Belde Belediye Başkanı Ali Şık, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, MHP İl Başkanı Adem Kar ve partililer katıldı.

AK Parti Karabük İl teşkilatları, MKYK Üyesi Metin Külünk'ün katılımıyla sahur programı yaptı.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ile öğrenciler katıldı.

Öte yandan AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti MKYK üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın kente gelerek bir dizi ziyaretlerde bulunduğu bildirildi.

Başkent EDAŞ'dan Karabük'te bakım ve yatırım

Başkent EDAŞ, Karabük'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Başkent EDAŞ'dan yapılan açıklamada, Karabük'te hizmet verdiği 1756 trafo ve 7 bin 648 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Karabük Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde 231 aydınlatma armatürünün bakımının gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "Hizmet bölgesinde yer alan Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2022 yılının ilk çeyreğinde de enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ve yenileme, iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme gibi kırktan fazla işlemi bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

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