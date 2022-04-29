Karabük'ten kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, eğitim yatırımları kapsamında kente 250 milyon liralık ilave bütçe eklendiğini bildirdi.

Ünal ve Güneş, ortak yaptığı yazılı açıklamada, 2002 yılından bugüne kadar Karabük'te ve ülke genelinde devletin eğitime verdiği önemli destekler sayesinde öğrencilerin modern ve donanımlı okullarda, zenginleştirilmiş kütüphanelerde, etkileşimli tahtasıyla laboratuvarlarıyla spor alanlarıyla ve modern dersliklerde eğitimlerini aldıkları belirtildi.

Açıklamada, 2002 öncesi Karabük'teki okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısının 50'lilerin üzerinde olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bugün geldiğimiz noktada ise eğitime yaptığımız yatırımlarla ilimizde inşaatı tamamlanan ve devam eden okullarımız ile derslik başına düşen öğrenci sayısı bugün itibarıyla 18 iken yapacağımız diğer eğitim yatırımları ile daha da az sayıya indirgeyerek öğrencilerimizin kaliteli eğitim almasını sağlayacağız. Karabük'ümüzde 2022 yılında devam eden 300 milyon liralık yatırımın üzerine sayın Bakanımızın destekleriyle 250 milyon liralık ilave bir yatırım bütçesi ekleterek toplamda 550 milyon liralık bir bütçe kazanımı sağladık. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek büyük onarım işleri için planlanan 7 milyon 350 bin lira ödeneğe ek 5 milyon 500 bin liralık ödenek ilave edilerek 2022 yılı büyük onarım bütçesi 13 milyon liraya yükseltilmiştir. 250 milyon liralık ilave yatırım bütçesi ile ilimizin farklı bölgelerine 6 anaokulu, 1 özel eğitim uygulama okulu, 4 ilkokul ve ortaokulun yapımı, yık-yap projesi kapsamında ise 1 ortaöğretim lisesi ve 1 meslek lisesi olmak üzere 2 ortaokulun yapımı gerçekleşecektir."

BAKKA nisan ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) nisan ayı yönetim kurulu toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın başkanlık yaptığı toplantıya, yönetim kurulu üyeleri Karabük Valisi Fuat Gürel, Bartın Valisi Sinan Güner, diğer yönetim kurulu üyeleri ile BAKKA Genel Sekreteri Lutfi Altunsu katıldı.

Mart ayında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, BAKKA Genel Sekreteri Altunsu tarafından 2022 Yılı Teknik Destek Programları, SOGEP Projeleri, Mali Destek Programları Değerlendirme Raporları, Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi ve Startup hafta sonu yarışması, Genç İstihdamı, 2022 SEGE ilçe çalışmaları ve Bölge Planı çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, gelecek ay için planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verilmesiyle son buldu.