Karabük'ten sosyal hizmet görevlileri İzmir'deki depremzedelere psikolojik destek sağlayacak - Son Dakika

İzmir'deki depremzedelere psikolojik ve sosyal destek sağlamak için Karabük'ten sosyal hizmet görevlileri bölgeye gönderildi.

Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde İl Müdürlüğünden psikososyal destek ekibi bölgeye gitmek üzere görevlendirildi.

Ekip, Vali Fuat Gürel ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Müdürlüğü idarecileri ve personel tarafından dualarla bölgeye uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gürel, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle üzüntü duyduğunu, İzmir halkının yanında olmaları gerektiğini ifade etti.

Sökmen de afetlerde her zaman halkın birbirine kenetlenmesi ve yardımlaşması gerektiğini kaydetti.