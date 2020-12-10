Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi - Son Dakika

Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi

10.12.2020 14:01
Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi, System.String[]

İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" söylemiyle 81 ilden yardım seferberliği kapsamında hazırlanan yardım tırı Karabük'ten dualarla uğurlandı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" söylemiyle 81 ilden yardım seferberliği kapsamında hazırlanan yardım tırı Karabük'ten dualarla uğurlandı.

Kışın gelmesiyle kamplarda yaşayanların hayatları daha zor hale gelmesi, korona virüsün (Covid-19) bütün dünyada arttığı gibi Suriye'de artması ile Suriye'deki yardıma muhtaç insanlar için gönderilecek yardım tırı Suriye'ye ulaşmak üzere yola çıktı.

Karabük Kent Meydanı'nda, Karabük İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Karabük İnsani Yardım Vakfı yönetici ve üyeleri, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Yardım tırının önünde konuşma yapan ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü gibi özel bir günde ülkenin 81 ilinden yüzlerce insani yardım tırının mazlumlar için yola çıktığını belirten Karabük Genç İHH Başkanı Mustafa Emir Kurşun, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bugüne kadar milletimizin destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi de "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Yıllardır zor şartlar altında ve imkansızlıklar içinde yaşamak zorunda kalan kadınları, yaşlıkları çocukları ve kimsesizleri asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduklarını ve onları asla yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Kurşun, "Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz bugün başlangıcını yaptığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır" şeklinde konuştu.

Suriye'deki mazlumların sadece Türkiye'de değil farklı coğrafyalarda da olduğunu belirten Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, "Suriye'de artık yüzbinlerce değil milyonlarca insan kendi ana yurtlarından, ata topraklarından çıkartılmışlar, milyonlarcası kendi ülkelerinde muhacir duruma düşmüştür. Milyonlarcası da; Türkiye'ye, Ürdün'e, Irak'a sığınmak zorunda kalmıştır" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan duanın ardından yardım tırı Suriye'ye varmak için yola çıktı. - KARABÜK

Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi

İnsani Yardım Vakfı, 10 Aralık, Karabük, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalanan hırsızların kaçış anı anbean kamerada Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti         
12:04
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti         
11:01
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 14:10:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei