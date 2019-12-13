Karabük ters yönde giden kamyonet tehlike yarattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük ters yönde giden kamyonet tehlike yarattı - Son Dakika

Karabük ters yönde giden kamyonet tehlike yarattı

6 saat önce

Ters yönde giden kamyonet tehlike yarattıKARABÜK'te ters yönde ilerleyen kamyonet tehlike yarattı.

Ters yönde giden kamyonet tehlike yarattı

KARABÜK'te ters yönde ilerleyen kamyonet tehlike yarattı. Kamyonet, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Gece saatlerinde, Safranbolu'dan Karabük yönüne giden aracın sürücüsü, ters yönde giden kamyoneti fark etti. Şaşkınlık yaşayan sürücü daha sonra cep telefonu kamerasıyla karşısından gelen araçlara aldırış etmeden hızla ters yönde ilerlemeye devam kamyoneti kaydetti. Hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan sürücünün kullandığı kamyonet gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Karabük ters yönde giden kamyonet tehlike yarattı

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:37 Kaynak: DHA
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