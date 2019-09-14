Karabük ters yönde giden otomobil cep telefonuyla görüntülendi
1 saat önce
Ters yönde giden otomobil cep telefonuyla görüntülendiKARABÜK,(DHA) ? KARABÜK - Kastamonu yolunda ters yönde ilerleyen otomobil, cep telefonuyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:31 Kaynak: DHA
Ters yönde giden otomobil cep telefonuyla görüntülendi
KARABÜK,(DHA) ? KARABÜK - Kastamonu yolunda ters yönde ilerleyen otomobil, cep telefonuyla görüntülendi.
Karabük ? Kastamonu karayolu İğdir köyü mevkiinde ters yönden hızla giden otomobilin sürücüsü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Şans eseri bir kazaya neden olmadan ters yönde ilerleyen otomobil, Kastamonu yönüne giden kamyonetin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İzmir'de feci kaza! Otomobil, çöp kamyonunun altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı Şehre inen domuzlar, motosiklete çarptı! Olay anı kamerada Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanıktan pes dedirten savunma! 4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda 7 kilometre araç kuyruk oluştu