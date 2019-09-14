Karabük ters yönde giden otomobil cep telefonuyla görüntülendi

Ters yönde giden otomobil cep telefonuyla görüntülendi

KARABÜK,(DHA) ? KARABÜK - Kastamonu yolunda ters yönde ilerleyen otomobil, cep telefonuyla görüntülendi.

Karabük ? Kastamonu karayolu İğdir köyü mevkiinde ters yönden hızla giden otomobilin sürücüsü, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Şans eseri bir kazaya neden olmadan ters yönde ilerleyen otomobil, Kastamonu yönüne giden kamyonetin sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.