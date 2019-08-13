KARABÜK Ters yönde giden otomobil tehlike yarattı
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Ters yönde giden otomobil tehlike yarattıKarabük'ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde giden otomobil, başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Ters yönde giden otomobil tehlike yarattı Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 04:35 Kaynak: DHA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde giden otomobil, başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Dün gece saatlerinde Kastamonu yönünden Karabük yönüne giden otomobil sürücüsü, Navsaklar köyü mevkiinde ters yönde giden otomobili fark etti. Yanındaki yolcuyla birlikte büyük şaşkınlık yaşayan sürücü cep telefonu kamerasıyla ters yönde hızla giderek hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otomobili kaydetti. Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen otomobilin akıbeti ise
kayıtın sonlandırılmasıyla bilinmiyor.
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