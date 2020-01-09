Karabük ters yönde giden otomobil tehlike yarattı - Son Dakika
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Karabük ters yönde giden otomobil tehlike yarattı

6 saat önce

Ters yönde giden otomobil tehlike yarattıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde giden otomobil, başka bir otomobilindeki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ters yönde giden otomobil tehlike yarattı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde giden otomobil, başka bir otomobilindeki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Karabük yönüne giden otomobil sürücüsü, Kirkille Mahallesi mevkiinde ters yönde giden otomobili fark etti. Ters yönde hızla giden otomobilin sürücüsü hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar Karabük yönüne giden otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük ters yönde giden otomobil tehlike yarattı

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:32 Kaynak: DHA
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