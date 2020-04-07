KARABÜK TIR kavşakta dönerken devrildi - Son Dakika

KARABÜK TIR kavşakta dönerken devrildi
6 saat önce
TIR kavşakta dönerken devrildiKARABÜK'te, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iplik yüklü TIR devrildi.
TIR kavşakta dönerken devrildi
KARABÜK'te, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iplik yüklü TIR devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, öğle saatlerinde Kardemir Kavşağında meydana geldi. Özbekistan uyruklu Rasulbek Sharıpov (33) idaresindeki 95881UAA plakalı iplik yüklü TIR kavşaktan döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, TIR iş vinç ile yol kenarına çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:36 Kaynak: DHA
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