KARABÜK TIR kavşakta dönerken devrildi - Son Dakika

TIR kavşakta dönerken devrildi

KARABÜK'te, kavşaktan dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iplik yüklü TIR devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Kardemir Kavşağında meydana geldi. Özbekistan uyruklu Rasulbek Sharıpov (33) idaresindeki 95881UAA plakalı iplik yüklü TIR kavşaktan döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, TIR iş vinç ile yol kenarına çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutuldu.