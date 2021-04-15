Karabük TSO'dan 3 Nisan Sanayi Günü teklifi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, son günlerde gündeme gelen 3 Nisan 1937 Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın temel atımı ve Karabük'ün kuruluşuna atfen "3 Nisan" tarihinin Sanayi Günü olarak kabul edilmesi ve kutlanması düşüncesine destek verdiklerini açıkladı.

84. yılı münasebetiyle 3 Nisan 2021'de Karabük Üniversitesi işbirliğiyle Karabük TSO uluslararası bir fuar çalışması yapmış ve "Uluslararası 3 Nisan FENOFEM Sanayi Sanal Fuarı"nı hayata geçirmişti.

Çevrimiçi platform üzerindeki fuar 5 Nisan'da şeklen son bulsa da 1 yıl boyunca e-ihracat platformu olarak 7 dilde erişime açık kalacak. Kamu kurumlarının, fuar platformu üzerinde ücretsiz stant açmasını sağlayarak Karabük'ün uluslararası tanıtımına da destek veren KTSO Başkanı Mescier, "3 Nisan'a büyük önem verdiklerini ve tüm Türkiye'nin 3 Nisan'ın ülkenin ilk ağır sanayi hamlesini başlatan ve fabrikalar kuran fabrikayı meydana getiren tarih olduğunu hatırlaması ve bu günü Sanayi Günü olarak kutlamanın önemini anlamasını sağlamalıyız. TSO olarak ülkenin en güçlü sanayi merkezlerinden biri olarak Karabük'ün itibarı ve tanınması için ulusal ve uluslararası platformda tüm çabamızı ve gücümüzü kullanmaya hazırız" dedi. - KARABÜK