Son Dakika Haberleri: Karabük Tüfekle Vurulan Kedi Kurtarılamadı

Karabük Tüfekle Vurulan Kedi Kurtarılamadı

58 dakika önce

Tüfekle vurulan kedi kurtarılamadıKARABÜK'ün Yenice ilçesinde, 17 yaşındaki Elvan Çay yol kenarında tüfekle vurulmuş halde bulduğu kediyi veterinere götürdü.

Tüfekle vurulan kedi kurtarılamadı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, 17 yaşındaki Elvan Çay yol kenarında tüfekle vurulmuş halde bulduğu kediyi veterinere götürdü. Vücudunda birçok saçma bulunan kedi kurtarılamadı.

Yenice'ye bağlı Kayadibi Köyü'nde yaşayan Elvan Çaylı(17), yol kenarında tüfekle vurulmuş kedi buldu. Elvan Çaylı, kediyi ilçe merkezindeki bir veteriner kliniğine götürdü. Ön ve arka sağ bacaklarında birçok saçmaya rastlanan kedi tedaviye alındı, ancak kurtarılamadı. Kediyi yaralı haldeyken cep telefonuyla görüntüleyen Çaylı, Şu kedinin haline bakın, her yeri saçma. Acınası bir durumda. Bacağını kullanamayacak durumda, delik deşik olmuş. Bunu yapanın en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. diyerek tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:20 Kaynak: DHA

Çay, Yenice, Güncel
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