Son Dakika Haberleri: Karabük Türk Müziği Topluluğundan Huzurevi Konseri

Karabük Türk Müziği Topluluğundan Huzurevi Konseri

18 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Karabük Türk Müziği Topluluğu Derneği tarafından Yücel Huzurevinde kalan yaşlılar için konser düzenlendi.

Karabük Türk Müziği Topluluğundan Huzurevi Konseri, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Karabük Türk Müziği Topluluğu Derneği tarafından Yücel Huzurevinde kalan yaşlılar için konser düzenlendi.

Konsere Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Vali Yardımcısı Barboros Baran ve eşi Nihal Baran, kurum müdürleri ve huzurevi sakinleri katıldı.

Öğretmen, memur, doktor, avukat, ev hanımları, esnaf ve öğrencilerden oluşan Karabük Türk Müziği Topluluğu Derneği tarafından huzurevinde kalan yaşlılara konser verildi. Türk sanat müziği eserlerini solo ve koro halinde seslendiren Türk Müziği Topluluğuna protokol üyeleri ve huzurevi sakinleri de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda Özlem Aras Gürel konserin düzenlenmesinde emeği geçen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve personeli ile sergiledikleri muhteşem performans için Karabük Türk Müziği Topluluğu Derneği Başkanı Hürmet Özdemir ve Koro üyelerine teşekkür etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:02 Kaynak: İHA

Barboros Baran, Karabük, Güncel
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