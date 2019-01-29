Karabük'ü Kenevir Üretimi Heyecanı Sardı

Türkiye'nin ilk ağır sanayisinin bulunduğu ve bu sayede zamanla 13 hanelik köyden il haline gelen Karabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından tekstilden otomobil sektörüne geniş kullanım alanı bulunan kenevir üretiminin yapılacak olması heyecanla karşılandı.

AHMET ÖZLER - Türkiye'nin ilk ağır sanayisinin bulunduğu ve bu sayede zamanla 13 hanelik köyden il haline gelen Karabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından tekstilden otomobil sektörüne geniş kullanım alanı bulunan kenevir üretiminin yapılacak olması heyecanla karşılandı.



Yüz ölçümü 4 bin 145 metrekare olan Karabük'te, yarısı kullanılabilen 93 bin hektar ekilebilir tarım toprakları ve 15 bin çiftçi ailesi bulunuyor.



İklim, toprak ve sulama açısından kenevir yetişmesine uygun konumda bulunan kentte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve kenevir ekimiyle ilgili uzmanların görev yaptığı birime, bu bitkiyi yetiştirebilmek için yaklaşık şu ana kadar 500 çiftçi başvuru yaptı.



Başta hububat olmak üzere, baklagil, yem bitkileri, sebze ve meyve tarımının genel ürün desenini oluşturan arazilerinin engebeli ve parçalı olması nedeniyle makineli tarımın yapılamaması, Karabük'te çiftçileri ekimi ve hasadı nispeten kolay olan kenevire yönlendiriyor.



"Yeterli sayıda üretim yapılarak ülkenin ihtiyacı giderilecektir"



Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı, AA muhabirine, kenevire ülke ve coğrafya olarak yabancı olmadıklarını söyledi.



Kenevirin Orta Asya'dan Anadolu topraklarına geldiğini ve 1940'lı yıllara kadar özellikle Karadeniz Bölgesi'nde ekildiğini anlatan Kırmacı, "Bin 500 yılından sonra Osmanlı'da üretimi yapılmış. 1940'tan sonra uyuşturucu özelliğinin de olması nedeniyle maalesef ülkemizde ekimi yasaklandı." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kenevirin üretimine ilişkin tarımsal politikaların yeniden şekilleneceğine işaret eden Kırmacı, Karabük'ün de aralarında olduğu 19 ilde izinle kenevir ekiminin serbest hale gelmesinin kentte heyecan oluşturduğunu kaydetti.



Kırmacı, kenevirin otomobil, doğal fiber parçalar, ağaç işleme, inşaat, izolasyon ve ahşap malzemeler, kumaş, halat, kozmetik, biyodizel, enerji, yağ, gıda, yem, kağıt sanayisi gibi çok geniş alanlarda kullanıldığını anlattı.



Kenevir üretiminde Karabük'ün de seçilmesinin çok doğru bir karar olduğunu kaydeden Kırmacı, "Osmanlı döneminde de Kastamonu havzası olarak bakarsak bu bölgede yer alan Karabük'te ekimi zaten yapılıyordu. Bu topraklar kenevir üretimine yabancı değil. Yasal süreçte Bakanlık ve Tarım İl Müdürlüğü mutlaka bilgilendirmeler yapacaktır. Samsun ve Taşköprü'de tohum üretimleri yapılıyor. Bu tohumlarla 19 ilde yeterli sayıda üretim yapılarak ülkenin ihtiyacı giderilecektir." diye konuştu.



Kenevirin havayı temizleme gibi önemli bir özelliğinin de bulunduğunu aktaran Kırmacı, şöyle devam etti:



"Bir dönüm kenevir, yaklaşık 25 dönümlük ormanlık alanın üretebileceği kadar oksijen üretiyor. Bu da Karabük için bir avantaj olabilir. Kentin yakın köylerinde bu üretim yapılarak temizlik sağlanabilir.



Kenevir endüstriyel bir bitki, birçok alanda kullanılıyor. Bizim için belki de en önemli unsurlardan birisi kağıt sektörü. Tamamen dışa bağımlıyız şu anda. Kenevirin bir özelliği 4 ayda yetişiyor. Bir milyon dönümlük arazide ekim yapacak olursak 4 yılda kağıdımızı tamamen yerli üretmeye başlayabileceğiz."



Kırmacı, kenevirin önemine değinerek, "Petrol ürünlerinde de kenevirin önemli rolü var. Plastik ürünlerin üretiminde kenevirden faydalanılabilecek. Ekimi için çok suya ihtiyaç duyulmuyor. Çok rahatlıkla birçok toprakta kolayca yetişiyor. Zirai ilaca da ihtiyaç duymuyor." ifadelerini kullandı.

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