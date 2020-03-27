KARABÜK Ülkelerine dönemediler, Karabük'te misafir edilecekler - Son Dakika

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KARABÜK Ülkelerine dönemediler, Karabük'te misafir edilecekler
6 saat önce
Ülkelerine dönemediler, Karabük'te misafir edilecekler (3)HAVAALANINDA KALANLAR GETİRİLMEYE DEVAM EDİYOR Uçuşa kapanan ülkelerine dönememeleri nedeniyle günlerdir İstanbul Havaalanı'nda kalan kişiler otobüslerle Karabük'e getirilmeye devam ediyor.
Ülkelerine dönemediler, Karabük'te misafir edilecekler (3)
HAVAALANINDA KALANLAR GETİRİLMEYE DEVAM EDİYOR Uçuşa kapanan ülkelerine dönememeleri nedeniyle günlerdir İstanbul Havaalanı'nda kalan kişiler otobüslerle Karabük'e getirilmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde otobüslerle Karabük İsmail Necati Efendi Yurdu'na getirilenler sağlık taramalarının ardından misafir edilecekleri odalara alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:43 Kaynak: DHA
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