Son Dakika Haberleri: Karabük'ün 2 İlçesinde Kar Tatili

Karabük'ün 2 İlçesinde Kar Tatili

25 dakika önce

KARABÜK'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Karabük'ün 2 İlçesinde Kar Tatili, System.String[]
KARABÜK'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Karabük'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı yarın okullar ilçe genellerinde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17 Ocak günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ovacık ilçesinde ayrıca engelli ve hamile çalışanlar bir gün süreyle idari izinli sayılacak. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:41 Kaynak: DHA

Eskipazar, Ovacık, Karabük, Güncel
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