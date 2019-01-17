Karabük'ün 2 İlçesinde Kar Tatili
25 dakika önce
KARABÜK'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
KARABÜK'ün Eskipazar
ve Ovacık
ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Karabük
'ün Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı yarın okullar ilçe genellerinde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17 Ocak günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ovacık ilçesinde ayrıca engelli ve hamile çalışanlar bir gün süreyle idari izinli sayılacak. - K
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:41 Kaynak: DHA
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