Karabük'ün 4 ilçesinde AK Parti danışma meclisi toplantıları yapıldı - Son Dakika
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Karabük'ün 4 ilçesinde AK Parti danışma meclisi toplantıları yapıldı

07.03.2022 16:43
Karabük'ün 4 ilçesinde AK Parti danışma meclisi toplantıları yapıldı

Karabük'ün Yenice, Safranbolu, Eskipazar ve Eflani ilçelerinde, AK Parti'nin ilçe danışma meclisi toplantıları gerçekleştirildi.

Karabük'ün Yenice, Safranbolu, Eskipazar ve Eflani ilçelerinde, AK Parti'nin ilçe danışma meclisi toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılara, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve partililer katıldı.

Milletvekilleri ile Altınöz, yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında partililere bilgi verdi.

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Safranbolu, AK Parti, Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ün 4 ilçesinde AK Parti danışma meclisi toplantıları yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'ün 4 ilçesinde AK Parti danışma meclisi toplantıları yapıldı - Son Dakika
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