Son Dakika Haberleri: Karabük'ün 4 İlçesinde Kar Tatili (2)

Karabük'ün 4 İlçesinde Kar Tatili (2)

1 saat önce

SAFRANBOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİKarabük'ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.

Karabük'ün 4 İlçesinde Kar Tatili (2), System.String[]
SAFRANBOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Karabük'ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:56 Kaynak: DHA

Eflani, Yenice, Eskipazar, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde

THY Birçok Seferini İptal Etti Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 23:00:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'ün 4 İlçesinde Kar Tatili (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]