Karabük'ün 4 İlçesinde Kar Tatili (2)
1 saat önce
SAFRANBOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİKarabük'ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.
SAFRANBOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Karabük
'ün Eskipazar
, Yenice
, Eflani
ve Ovacık
ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Safranbolu
ilçesinde de okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:56 Kaynak: DHA
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde
THY Birçok Seferini İptal Etti
Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Oldu