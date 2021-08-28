Üye Girişi
Karabük'ün 6'ncı 'Kule Asansörü' hizmete girdi - Son Dakika

Karabük'ün 6'ncı 'Kule Asansörü' hizmete girdi

28.08.2021 00:57
Karabük'ün 6'ncı 'Kule Asansörü' hizmete girdi, System.String[]

Karabük'te vatandaşların yüksek ve engebeli mahallerine ulaşımlarını rahatlamaya çalışan Belediye Başkanı Rafet Vergili, 6. Kule Asansörü hizmete aldı.

Karabük'te vatandaşların yüksek ve engebeli mahallerine ulaşımlarını rahatlamaya çalışan Belediye Başkanı Rafet Vergili, 6. Kule Asansörü hizmete aldı.

Karabük Mahallesi'nden Aydınlıkevler Mahallesi'ne gitmek için 200 basamaklı dik yokuşu çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için 1.5 milyon liraya mal olan 32 metre yüksekliğindeki asansör, 10 kişilik iki kabin ve 55 metrelik yürüyüş parkurundan oluşuyor. 110 ton çelik kullanılarak imal edilen proje düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Başkan Vergili; "Önümüzdeki 2,5 yılda seçim kitapçığımızdaki tüm sözlerimiz birer birer hayata geçecek" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, şehrin değişik noktalarında hizmete sunduğu dikey ve yatay asansörler ve yürüyen merdivenlerle halka daha kolay bir yaşam sunmaya devam ediyor. Başkan Vergili'nin sıra dışı projelerinden biri de, şehrin ilk mahallelerinden biri olan Karabük Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Rafet Vergili, bu güne kadar seçimlerden önce açıkladıkları projelerin tamamını yerine getirdiklerini ve bundan sonra da getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki 2,5 yıllık görev süremiz içerisinde dağıtmış olduğumuz kitapçıkta yer alan projelerimizin hepsini tek tek yerine getireceğiz. Mahallelerimizde yaşamı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yaptık. Sosyal Yaşam Merkezleri yaptık, köprüler yaptık, kule asansörler yaptık. Bu bölgede tek şerit bir yol vardı. 80'e yakın evi kamulaştırarak bir bulvar açtık ve çok gelişmiş bir mahalle ortaya çıktı. Yaşamı kolaylaştırmak adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Şuanda Türkiye'nin en ucuz suyu ve ekmeği Karabük'te. Neler yaptık dediğimiz zaman bir tek kütüphaneyi söyleyeyim. Diğer yaptıklarımızı Karabük'te zaten hiç kimse sayamaz. Bu şehir için ne yapmamız gerekiyorsa son 2,5 yıl içinde de aynı gayretle çalışacağız. 1,5 yıldır pandemi nedeniyle bir duraklamamız oldu, etrafımızdaki çalışma arkadaşlarımızdan hastalık geçirmeyen kalmadı. Önümüzdeki haftadan itibaren tüm mahallelerimizi tek tek gezerek, en ufak bir kaldırım taşını dahi eksik bırakmadan tüm eksiklikleri gidereceğiz. Nasıl 2009 ve 2014 seçimlerinde girmedik sokak, sıkmadık el bırakmadıysak, Pazartesi'den itibaren de bütün mahallelerimizi dolaşacak ve sorunları çözeceğiz. Karabük'e çok daha fazlasını yapacağız. Çünkü çok daha fazlasını hak eden bir kentiz. Türkiye'nin her yerinden toplanmış, ekmek mücadelesi için bu şehre gelmiş ve muazzam bir yaşam mücadelesi verenlerin şehri Karabük" dedi.

Düzenlenen açılış törenine; İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, Yortanpazarı Belediye Başkanı Ali Şık, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, Emekliler Derneği Başkanı Celal Bulut, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. - KARABÜK

Rafet Vergili, Türkiye, Karabük, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karabük'ün 6'ncı 'Kule Asansörü' hizmete girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı 23:36 Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor 22:22 Ünlü manken Çağla Şıkel fit görüntüsünün sırrını verdi! 20 yıldır ağzına şeker sürmüyor Kılıçdaroğlu'na gösterilen 20:35 Kılıçdaroğlu'na gösterilen "Çocuğuma dokunma" tepkisine Akşener sessiz kalmadı: İçim acıdı, canım yandı
Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler 19:30 Kimlik sorma gerginliği! Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar 18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor 17:38 Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı 14:00 Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
18:52 Pentagon açıkladı: Kabil'deki Havalimanı yakınlarında ikinci bir patlama olduğunu düşünmüyoruz
18:51 PFDK, Başkan Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
18:34 Diyarbakır'da şaşkınlık yaratan olay! Elektrik çarpan kadını acilden çıkarıp hastane bahçesine gömmeye çalıştılar
18:31 MNG Kargo'dan sonra bir siber saldırı da Sinoz Kozmetik'e! 1.35 milyon kişinin bilgileri ele geçirildi
18:28 Eşini öldüren kadın, tecavüz sonucu hamile kalmış! Şimdi bebeği doğurmak istiyor
18:21 Son Dakika: Beşiktaş, Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı kadrosuna dahil etti
17:46 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç
17:36 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı
17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı: Batı'ya değil, sadece Erdoğan'a güveniyorum         
23:52
İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi İşte ABD'nin Taliban'a bıraktığı para! Balya balya dolarlar görüntülendi         
22:46
Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı Manisa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe trafik kazaları: 8 ölü, 7 yaralı         
21:17
Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor Taliban'dan dikkat çeken paylaşım: Türk büyükelçi Kabil'e dönüyor         
20:26
Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali Hayat Bilgisi'nin yıldızıydı! İşte başka mesleğe geçiş yapan Mennan'ın son hali         
19:26
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini görenler gözlerine inanamadı         
18:17
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış         
15:23
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 07:16:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'ün 6'ncı 'Kule Asansörü' hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement