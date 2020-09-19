Karabük'ün çehresi sulu tarımla değişecek - Son Dakika

Karabük'ün çehresi sulu tarımla değişecek

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı sürdürülen sulama tesisleri ve baraj projeleri tamamlandıktan sonra Karabük'ün çehresinin sulu tarımla çok daha farklı bir yönde değişeceğini bildirdi.

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı sürdürülen sulama tesisleri ve baraj projeleri tamamlandıktan sonra Karabük'ün çehresinin sulu tarımla çok daha farklı bir yönde değişeceğini bildirdi.

Ayvalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'te son yıllarda tarımsal üretimde yoğun bir artış görüldüğünü ve bu durumun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Üretimdeki artışa Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklerin büyük pay sahibi olduğunu belirten Ayvalık, son yıllarda Karabük'te DSİ tarafından yapılan yatırımların meyve vermeye başladığını kaydetti.

Ayvalık, Ovacık Hatipoğlu Göleti'nde özellikle silajlık mısır ekiminde yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, bölgede geçen yıl 500, bu yıl da 700 dekar civarında silajlık mısır üretimi yaptıklarını anlattı.

Silajlık mısırda elde edilen ürünleri, sadece Ovacık ve Karabük pazarında değil çevre pazarlarda da satma imkanı bulduklarının altını çizen Ayvalık, "Silajlık mısırın hasadını ve paketlemesini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ovacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü nezaretinde yaptık. Silajlık mısırın pazarlanmasında da üreticilerimize yardımcı olduk." dedi.

Ayvalık, üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Dijital Tarım Pazarına (DİTAP) kayıt olmasını sağladıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Üreticilerin mallarını pazarlaması açısından çok önemli bir olgu. Bunun haricinde sulama ile ilgili projelerimiz özellikle DSİ tarafından yapılan Hanköy sulama tesisi, Eskipazar ilçesinde Ova ve Haslı barajları ile Safranbolu'da yapılan Aldeğirmen Barajı projeleri tamamlandıktan sonra Karabük'ün çehresinin sulu tarımla çok daha farklı bir yönde değişeceğini düşünüyoruz. Yaptığımız çalışmalar bir nebze buna hazırlık mahiyetinde."

"Son iki yılda 50 dekar alanı örtü altına aldık"

İl genelinde seracılığa yoğun destek verdiklerini belirten Ayvalık, son iki yıl içinde Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesiyle 50 dekar civarında alanı örtü altına aldıklarını bildirdi.

Ayvalık, Kahyalar köyünde Kahyalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 16 dönümlük bir sera yapacaklarını dile getirerek, "Bu serayı tek bir alan içinde yapacağız. Bunun diğer seralardan farkı, tek elden üretim yapacağız. Ürünün tek elden pazarlanmasını sağlayacağız. Üretim planlamasında 16 dönüm içinde her serada bir elden yapacağız. Bu seraların üreticilerimizin geleceğe dönük bitkisel üretiminde örnek olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabük'ün çehresi sulu tarımla değişecek

Ayvalık, Karabük, Ovacık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ün çehresi sulu tarımla değişecek - Son Dakika

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