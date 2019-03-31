Karabük'ün Eflani İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Ertuğrul kazandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Ertuğrul kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Ertuğrul 611, MHP adayı Hüsnü Akın 426, Saadet Partisi adayı Veli Gözlemeci 197 oy aldı.



Ertuğrul'un öz geçmişi -



1963 yılında Eflani'de doğdu. 1980-2004 yıllarında Eflani'de ticaretle uğraştı. Yine Eflani ilçesinde cemiyet ve siyasi hayatın içinde yer aldı. Anadolu Üniversitesi Adalet ve İşletme bölümleri mezunudur. 2004, 2009, 2014 yerel seçimlerinde Eflani Belediye Başkanı olarak seçildi. Halen görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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