Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Bade (68) idaresindeki 78 BC 742 plakalı traktör, Çukurören köyü Tepe Mahallesi Cevizdere mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Bade'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bulunduğu yerden çıkarılan Bade'nin cenazesi, Eflani İlçe Entegre Hastanesi morguna gönderildi.
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